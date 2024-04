Estudantes da Escola Esterina Placco apresentam Seminário de Oratória

Durante o 1º bimestre, os alunos tiveram a oportunidade de aprender com o estimado Professor Sidão, como é carinhosamente conhecido pelos alunos, temas que envolvem a disciplina da oratória: um método estruturado para o ajuste de voz, corpo e pensamento didático para aumentar o poder de expressão, convencimento e influência do orador.

Como nota de conclusão bimestral, os alunos foram incentivados a elaborar um seminário com cases de sucesso das principais redes sociais. Para abrilhantar as apresentações, os estudantes tiveram como júri profissionais de televisão da cidade de São Carlos, que aproveitaram a oportunidade para conversar com os alunos sobre a temática, destacando que o mundo ecoa de acordo com as comunicações que estabelecemos com nossos semelhantes.

No dia 12 de abril, os alunos tiveram a oportunidade de conversar com o apresentador Flávio Mesquita, que dialogou com os estudantes sobre o dia a dia da profissão, enfatizando a importância da comunicação assertiva.

Já no dia 05, a jornalista, Fernanda Ribeiro, esteve na banca e aproveitou para bater um papo descontraído com a sala. Ela destacou a importância da comunicação na vida pessoal e profissional, enfatizando que seu aprendizado e conhecimento vieram através dos estudos na escola pública, reconhecendo o esforço da rede pública de educação.

O evento contou ainda com a presença da Diretora e Professora Tereza de Fátima Aiza.

A disciplina de oratória tem uma ligação muito forte com o Professor Sidão, que já passou pelos principais meios de comunicação como rádio, televisão e portais de notícias. Hoje ele leva todo seu conhecimento para a sala de aula: "Eu costumo dizer que a comunicação é o principal elo entre as pessoas. Sem comunicação, não há relacionamento, pois qualquer relação pessoal, social ou profissional na qual a comunicação for falha tende a fracassar". Como já dizia o grande filósofo Sócrates: "Fale para que eu te veja". Para alcançarmos o sucesso tanto em nossa vida pessoal quanto no mundo corporativo certamente devemos nos destacar na multidão - finalizou o Professor Sidney Prado.

Com a orientação do Professor e Jornalista Sidney Prado, os alunos do terceiro ano da Escola Estadual Esterina Placo receberam, nos dias 05 e 12 de abril, profissionais da comunicação são-carlense.