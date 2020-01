Esposa pede orações ao marido que sofreu grave acidente de moto em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

A esposa do motociclista Norberto Pratavieira Júnior, 40, conhecido como Minhoca, pede orações para a sua recuperação. Na tarde desta quinta-feira (23) ele sofreu um grave acidente no cruzamento da avenida Trabalhador São-Carlense com a rua Luiz Vaz de Toledo Piza, na região da USP.

Norberto teve a frente ‘cortada’ por um veículo, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. Ele foi encaminhado à Santa Casa, onde está internado. Segundo a esposa, sofreu fratura na perna, fraturou cinco costelas que perfuraram os dois pulmões. Ele está recebendo oxigênio devido as lesões e não tem previsão de alta.

A esposa estava na garupa, mas já recebeu alta médica e se recupera em casa.

