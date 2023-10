Escorpiões "invadem" São Carlos e assustam moradores

Moradores do Parque Novo Mundo e do Jardim Hikare, mais especificamente da rua Dr. Alberto Catani, entraram em contato nesta terça-feira, 17, com o São Carlos Agora. Na pauta do dia, a mesma reivindicação: uma melhor atenção por parte da Prefeitura Municipal, uma vez que escorpiões estão tirando o sono dos moradores.

Parque Novo Mundo

Um dos leitores do portal, residente no Parque Novo Mundo, disse que foi idealizado um abaixo assinado para que as autoridades do município de solidarizem com o problema e busquem uma solução.

“Os moradores do bairro Parque Novo Mundo têm sofrido desde agosto com o aparecimento de escorpiões, que tem invadido as casas e colocado em risco a população”, diz a nota formulada pelas famílias.

O abaixo assinado idealizado por eles, tem como objetivo chamar atenção para o problema a fim de garantir que a Prefeitura de São Carlos realize a limpeza das áreas comuns, corte a grama e principalmente a dedetização do bairro em geral para eliminar os escorpiões.

Jardim Hikare

No Jardim Hikare o problema é similar e situa-se, a princípio, em um terreno na rua Dr. Alberto Catani. De acordo com uma dona de casa, o imóvel estaria abandonado e ninguém tomou nenhuma providência até o momento.

“Não aguentamos mais. Cada hora encontrarmos um bicho dentro de casa! Um risco pros nossos filhos! Temos bebês. Por favor nos ajudem!”, salientou a reclamante, informando ainda que teve conhecimento de pessoas do bairro que reclamaram sobre a presença do animal peçonhento, “Realmente nada foi feito até agora. Cheguei em casa ontem (segunda-feira) por volta das 18h30 e deparei com um escorpião na parede da minha garagem. Enorme e pronto pra atacar. Por Deus não pegou meu cachorro que é super pequeno, ou até mesmo meu filho pequeno.

