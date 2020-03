Escorpião é capturado em pote de água de cachorro no Aracy

O animal peçonhento no recipiente onde o cão toma água - Crédito: Divulgação

Um grande susto levou moradores residentes em uma casa na rua Expedita Maria Costa, numeral 49, no Cidade Aracy. Na manhã desta quarta-feira, 4, um dos membros da família ao trocar a água do cachorro, viu no recipiente um escorpião amarelo.

Após o susto e indignado, entrou em contato com o São Carlos Agora para relatar o fato via WhatsApp.

Segundo ele, o animal peçonhento veio de um terreno abandonado ao lado da casa. O mato alto fez com que o local se tornasse um habitat propício para a reprodução da espécie.

“Já entrei em contato com a Prefeitura Municipal para que providências fossem tomadas. Entretanto nada foi feito e agora somos obrigados a conviver com esse perigo”, desabafou.

