Escolas municipais são reformadas e ampliadas

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) vai entregar no próximo mês de março uma série de obras realizadas pela Prefeitura de São Carlos em diversos Centro Municipais de Educação Infantil (Cemei’s).

De acordo com o cronograma da SME serão entregues novas salas de aula e cobertura no Cemei Regina Melchíades, localizada no bairro Novo Mundo; ampliação do Cemei Nilson Gonçalves, no Jardim Embaré, que recebeu duas salas de aulas e novos banheiros; as salas de aulas construídas no Cemei Vicente Botta; as novas salas de aula, banheiros e um parque no Cemei Olivia Carvalho no Cidade Aracy/Planalto Verde e a ampliação, reforma da cozinha, das salas de aula e dos banheiros adaptados do Cemei Maria Alice Vaz de Macedo, também localizada no Cidade Aracy.

Finalizando a entrega de obras a SME também vai inaugurar uma biblioteca no Cemei João Muniz, uma parceria com a empresa Rumo, além da nova sede do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (CEFPE).

“Essas obras são fundamentais para garantirmos boa infraestrutura, espaço adequado e ambiente saudável para o desenvolvimento das atividades escolares, o trabalho dos professores, aprendizagem dos alunos e segurança da comunidade escolar”, disse o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também