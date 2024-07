Escola Professora Maria Ramos de São Carlos em festa de final de semestre

Crédito: Divulgação

A Escola Estadual Professora Maria Ramos, localizada no Bairro Vila Boa Vista, em São Carlos, foi palco para uma bonita festa que reuniu alunos, familiares e professores no passado dia 28 de junho, durante a designada “Culminância”, que é a realização de uma amostra dos trabalhos realizados durante as disciplinas “Eletivas”, ofertadas durante o primeiro semestre pelos professores e que procurou, neste caso, detectar e incentivar os alunos a definir seus projetos de vida, o seu futuro.

Desenvolvido a partir de um estudo piloto vinculado ao Projeto Temático da FAPESP denominado “Implementação de Metodologias Ativas e Aprendizado em Sala de Aula”, o projeto realizado na EE Professora Maria Ramos envolveu trinta e quatro alunos, sendo que o tema escolhido foi “Nanociência e Nanotecnologia”, implementado e conduzido pelo docente daquela escola, Prof. Fabricio Hender Inoue. Para o docente do IFSC/USP, Prof. Marcelo Barros, que é o pesquisador principal desse projeto temático da FAPESP, a ação do Prof. Fabrício Inoue proporcionou aos alunos um melhor conhecimento sobre os assuntos relacionados com a ciência moderna e contemporânea, com exemplos e aplicações do cotidiano. “O Prof. Fabrício foi capaz de implementar as estratégias ativas de aprendizagem, fazendo com que os alunos se engajassem nas atividades propostas”, salienta o docente do IFSC/USP.

Para o professor Fabrício Inoue “A ideia de introduzir e trabalhar este tema junto aos alunos foi no sentido de envolver algumas metodologias um pouco diferentes daquilo que é tradicional, como, por exemplo, as metodologias ativas. Por exemplo, eu comecei por colocar perguntas conceituais sobre o tema aos alunos para que eles respondessem de forma individual e, a partir dessas respostas, ao longo do tempo os alunos se organizaram em grupos para realizarem experimentos ligados à temática. O conceito de Nanociência e de Nanotecnologia é um conceito muitas vezes abstrato, que envolve também Física Moderna, e a ideia foi pegar esse conceito e trabalhar essas metodologias junto dos alunos, algo que é raro acontecer nas escolas do ensino médio”, pontua o docente.

Luciane Pilegi atual diretora da EE Professora Maria Ramos, considera, em primeiro lugar, que esta iniciativa é extremamente importante, já que ela traz as universidades para dentro do ambiente escolar. “É uma grande oportunidade para que os nossos alunos do ensino médio entendam que têm a possibilidade e todo o envolvimento para irem para uma universidade. Acho que é um preparo importante para todos eles através desta parceria com a USP. O Prof. Marcelo Barros nos procurou no sentido de desenvolver este projeto junto com o Prof. Fabrício, e, no final foi um sucesso, vendo nossos alunos motivados para ir além em seus próprios projetos de vida, o que é muito gratificante, enfatiza a diretora, acrescentando que os alunos que participaram nesta disciplina eletiva se mostraram já com uma tendência natural para a área de tecnologia. “Quando selecionamos alunos para participarem de uma culminância, de uma eletiva, sempre nos questionamos sobre qual será o projeto de vida de cada aluno: será na área da saúde, engenharia, ciência? Nesta eletiva vimos, de fato, que os alunos queriam ir para a área de tecnologia e isso é um incentivo para eles. Desta forma, o ensino médio incentiva estes jovens a frequentarem uma universidade e esta parceria com o IFSC/USP, vocês aqui conosco, junto com o professor e junto com os alunos, isso é muito bom, já que os jovens vêem que seus caminhos estão abertos para a vida. Eles estão vendo que não é algo impossível. Avalio que este foi um trabalho de excelência”, finaliza a professora.

A culminância possui um significado profundo, pois representa o ápice de um processo de aprendizagem ou trabalho em equipe. É o momento em que os participantes têm a chance de colocar em prática tudo o que foi aprendido e demonstrar suas habilidades e competências adquiridas ao longo do projeto. Além disso, a culminância é uma forma de valorizar e reconhecer o esforço dos envolvidos, proporcionando um sentimento de realização e motivação para futuros projetos.

A importância da culminância está relacionada ao fato de que ela promove a troca de conhecimentos e experiências entre os participantes e o público presente. É uma oportunidade de disseminar os resultados alcançados e inspirar outras pessoas a se envolverem em atividades semelhantes. Além disso, a culminância também fortalece os laços entre os participantes, criando um senso de pertencimento e colaboração. (RS/AG)

