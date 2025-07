Escola Jesuíno de Arruda completa 68 anos de educação

A Escola Jesuíno de Arruda: Muitos jovens nascidos nos bairros da Região Sudoeste da cidade ali tiveram a base de sua formação educacional e sua esperança de crescer na vida - Crédito: divulgação

A Escola Estadual Jesuíno de Arruda completa, nesta quinta-feira, 3 de julho, 68 anos de atividades. Instituída originalmente como “Ginásio Estadual de Vila Prado”, a tradicional escola conta atualmente com cerca de 2.200 alunos no ensino fundamental e médio.

A escola impulsionou o desenvolvimento da Vila Prado, o bairro mais antigo e também o mais extenso de São Carlos. Muitos jovens nascidos nos bairros da Região Sudoeste da cidade, matriculados na Jesuíno de Arruda ali tiveram a base de sua formação educacional e sua esperança de crescer na vida.

“Aquela população humilde da Vila Prado, formada em grande parte por operários das indústrias e funcionários da tecelagem e da ferrovia, depositava todas as esperanças na escola”, lembra Azuaite França, professor que começou a dar aulas na Jesuíno de Arruda em 1969. “A Vila era pequena o suficiente para que a gente fosse solidário e tivesse a todo instante a possibilidade e a capacidade de se abraçar, de se irmanar e defender bandeiras comuns e a harmonia das pessoas e a luta pelo futuro”.

Azuaite afirma que o aniversário da escola é um momento ideal para “estabelecer uma ponte entre o que se foi e o que virá”, apontando boas perspectivas para a escola, a partir da mobilização de todos.

Segunda escola pública a oferecer o ensino médio no município, a Escola Estadual “Jesuíno de Arruda” foi idealizada pelo professor Luís Augusto de Oliveira e teve sua criação oficializada em 3 de julho de 1957, através da lei No. 3946 de iniciativa do ex-deputado estadual Vicente Botta. Sua instalação deu-se no dia 7 de março de 1958, funcionando provisoriamente no prédio do Grupo Escolar Bispo Dom Gastão.

No dia 4 de Novembro de 1959 passou a funcionar em seu prédio próprio localizado no final da Av. Dr. Teixeira de Barros, passando a se chamar Ginásio Estadual Jesuíno de Arruda, em homenagem ao fundador de São Carlos, Jesuíno José Soares de Arruda.

Atualmente, a Escola Jesuíno de Arruda, localizada em São Carlos - SP, atende alunos do Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio em sua modalidade presencial nos períodos diurno e noturno.

Como instituição estadual e pública, oferece acessibilidade com banheiros adequados para alunos com deficiência, quadras esportivas cobertas e descobertas, sala de leitura, biblioteca, cozinha, refeitório com alimentação escolar, laboratório de informática, acesso à internet, equipamentos tecnológicos como computadores e tablets para os alunos, além de práticas sustentáveis como reaproveitamento de resíduos.

Conta também com materiais didáticos variados, incluindo jogos educativos, acervo multimídia e profissionais qualificados para proporcionar um ambiente educacional seguro e enriquecedor.

