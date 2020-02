Erosão causa medo a moradores no Jardim Munique

Erosão se aproxima da via asfáltica e causa medo aos moradores - Crédito: Divulgação

Os problemas (e prejuízos) causados pelas frequentam chuvas em São Carlos continuam a aparecer com o passar dos dias e o portal São Carlos Agora toma conhecimento e torna público.

O problema mais recente aconteceu no Jardim Munique, mais precisamente no cruzamento das ruas Hermano Bonfim da Silva com a Luiz Gualtieri.

A força das águas fez com que uma grande erosão levasse árvores e um grande volume de terra e com isso uma grande cratera se formou.

Para piorar, como as chuvas não param, a erosão se aproxima do leito asfáltico e tem causado medo aos moradores, uma vez que pode colocar em risco residências próximas ao buraco.

Temerosos, os moradores informaram ao portal que contataram a Prefeitura Municipal, mas até o presente momento nenhum funcionário foi ao local para tomar conhecimento do problema e tentar solucioná-lo.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também