Erosão aumenta e calçada na Curva do Joinha cede; faixa da avenida é interditada

A assessoria de imprensa da Prefeitura de São Carlos informou que devido à chuva no final da tarde desta quinta-feira, 6, em uma intensidade de 42 mm em média, a erosão na margem do Córrego do Monjolinho fez ceder a calçada na Curva do Joinha (Avenida Francisco Pereira Lopes). A via está com uma faixa interditada.

A alça de acesso da Avenida Tancredo de Almeida Neves a rua Passeio das Quaresmeiras também permanece interditada.

A Rotatória do Cristo e o Pontilhão da Praça Itália sofreram com alagamentos, porém a água já baixou e as equipes da Prefeitura também já realizaram a limpeza das vias e liberaram o trânsito nos dois locais.

No centro comercial da cidade não foi registrada nenhuma ocorrência.

De acordo com a Defesa Civil de São Carlos, a média de fevereiro nos últimos quinze anos é de 196,3 mm, mas somente nos 6 primeiros dias do mês o volume de chuva já chegou a 133 mm.

