Equipes de limpeza passam a trabalhar também no período noturno

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Equipes de limpeza fazem trabalho durante a noite na avenida São Carlos - Crédito: divulgação

Para manter a cidade limpa as equipes também estão atuando no período noturno. Esse trabalho contínuo está sendo realizado a pedido do prefeito Netto Donato para garantir que ruas, avenidas e espaços públicos fiquem em boas condições para a população.

De acordo com o secretário de Conservação e Qualidade Urbana, Marcelo Targas, o serviço noturno está sendo realizado em canteiros das vias com muito fluxo de veículos e pedestres. “Nesse horário, das 19h às 21h, conseguimos minimizar impactos no trânsito e melhorar a eficiência do serviço. Além disso, a limpeza nesse período reduz a exposição da população à poeira e resíduos durante o dia, promovendo um ambiente mais seguro”, explica Targas.

Durante o dia as equipes estão trabalhando nos bairros. Nessa semana estão atendendo os bairros Cidade Aracy, Santa Felícia, além dos canteiros das entradas e saídas da cidade. Na próxima semana as equipes também vão atender o Embaré. São realizados serviços de capinação e o ensacamento em bags da massa verde coletada, além da raspagem de barro, varrição, limpeza de lixeiras e coleta de galhos. Para a realização completa dos serviços estão sendo utilizados equipamentos como giro zero, trator, roçadeira, pá, enxada, rastelo e big bags.

“Já estamos com equipes aos finais de semana e para agilizarmos ainda mais os serviços, agora solicitamos para a empresa essa equipe noturna. A limpeza urbana e a zeladoria da cidade são fundamentais para garantir um ambiente saudável, organizado e sustentável para os cidadãos. Vamos trabalhar diuturnamente para manter esse trabalho, porém também precisamos da ajuda da população para manter seus terrenos limpos. Cuidar da cidade é uma responsabilidade de todos. Uma cidade limpa é um reflexo da consciência e da educação de seus moradores e governantes”, afirmou o prefeito Netto Donato.

O trabalho de limpeza começou no dia 3 de janeiro pelo circuito das marginais e pelas avenidas centrais da cidade, seguindo para o Calçadão da General Osório, Praça do Mercado Municipal e em toda a extensão das ruas Episcopal e 9 de Julho, praças da Catedral, da Coronel Salles, da XV de Novembro e do Kartódromo. Outras equipes fizeram a limpeza na região da Vila Prado, começando pela rua Larga e avenida Sallum.

A coordenação dos trabalhos é da Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana. A realização dos serviços é da Celebre, empresa da capital paulista contratada no final de dezembro de 2024, porém os serviços começaram somente em janeiro de 2025.

Leia Também