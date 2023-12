Encontro debate revitalização da cúpula da Catedral de São Carlos

Crédito: Divulgação

Na tarde desta quarta-feira, 6, Dom Luiz Carlos Dias, Bispo da Diocese de São Carlos, recebeu a visita do Secretário de Governo do Município de São Carlos, Neto Donatto, acompanhado dos senhores: Mateus Aquino, Secretário de Relações Legislativas e Institucionais e Rodolfo Hernane Ometto, Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social. Além do Governo Municipal, estiveram presentes, representando o Poder Legislativo, os vereadores Marquinho Amaral, Presidente da Câmara Municipal de São Carlos, acompanhado dos vereadores Gustavo Pozzi e André Rebello; acompanhou os representantes do Poder Legislativo e Executivo o Ecônomo da Diocese de São Carlos, Padre Nelson Ramos.

O encontro discutiu a revitalização da cúpula da Catedral de São Carlos, no marco zero da cidade a cúpula conta com 70 metros de altura e 30 de diâmetro, tornando-se uma das identidades visuais do município. No dia 5 de novembro de 2006, 270 pontos de luz foram instalados ao redor da Catedral e Cúpula possibilitando que o projeto obtivesse o 3º lugar no City People Light Award 2007. Com o passar do tempo, peças e fios foram roubados, deixando tão importante monumento para a cidade quase às escuras.

Com o empenho da Igreja em parceria com o setor público, avaliou-se a importância desta revitalização, desde então, reuniões e parcerias tem sido firmadas para que a cúpula volte a brilhar e reluzir como símbolo de fé, esperança e história para São Carlos. Foi por reconhecer a importância deste processo que o Sr. Daniel De Riggi doou todo o projeto arquitetônico desta restauração.

A Igreja Católica, primeira interessada em zelar pelos bens culturais da Igreja, através de uma Associação capta recurso junto aos fiéis para o correto cuidado e manutenção das obras realizadas, este cuidado, ganhou forças com o Poder Executivo do Município, uma vez que a Catedral de São Carlos, mais do que ser um templo religioso, é também, um marco cultural e monumental da cidade.

