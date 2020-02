Empresa soluciona erosão em piscinão no Jardim Letícia

Empresa fez os reparos necessários e estancou a erosão - Crédito: Marcos Escrivani

Após três publicações realizadas no São Carlos Agora, a Engenharia Bandeirantes, empresa responsável pelo Jardim Letícia, atendeu o pedido de moradores e solucionou o problema de uma grande erosão em um piscinão localizado no bairro, atrás da escola Educativa.

A erosão foi causada pelas frequentes e fortes chuvas que caíram em São Carlos no mês de janeiro. Os buracos aumentaram sensivelmente e caso um acidente acontecesse, muita água e lama iria desembocar no Córrego Sorregotti e como consequência atingir o Córrego Gregório, que ‘corta’ o centro de São Carlos.

"Em nome dos moradores da região do Azulville I e II, Castelo Branco e demais bairros, inclusive o Jardim Letícia, agradecemos a empresa Engenharia Bandeirantes que esteve no piscinão do lado norte e fez os devidos reparos numa caixa de captação de águas pluviais e na tubulação, que conduz até o Córrego Sorrigoti, com intuito de evitar buracos, assoreamentos e prejuízos maiores e desnecessários", disseram os moradores.

