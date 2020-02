EMEB Ulysses Ferreira Picollo será inaugurada sábado

Crédito: Divulgação

A maior escola da Rede Municipal de Ensino, EMEB Ulysses Ferreira Picollo, será inaugurada pelo Prefeito Airton Garcia e pelo secretário municipal de Educação neste sábado (15/02), às 10h.

A unidade foi construída na rua Hagar Cristina Rojo Rocha, 145, no Residencial Eduardo Abdelnur, uma parceria do município com a Caixa Econômica Federal, por meio do projeto “Espaço Educativo Urbano”, um investimento de R$ 5 milhões com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Com 12 salas de aulas, quadra poliesportiva coberta, laboratórios de informática e ciências, refeitório, a unidade escolar já atendendo desde a última segunda-feira (10/02), 436 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, em dois turnos. Outros 70 alunos da fase 6 da educação infantil também estão sendo atendidos no prédio. A capacidade total da escola é de 780 alunos em todos os períodos.

Esse é o segundo equipamento público do bairro Eduardo Abdelnur. Em outubro do ano passado a Prefeitura entregou o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Carminda Nogueira de Castro Ferreira, uma parceria com Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no valor de R$ 1.607.742,92, que hoje atende 284 alunos de 0 a 3 anos.

EMEB Jardim Araucária - A Secretaria Municipal de Educação confirmou também que as obras da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Alcyr Affonso Leopoldino, unidade construída no Jardim Araucária, vão ter início na próxima segunda-feira, dia 17 de fevereiro.

Nas demais escolas da rede municipal de ensino as aulas começaram no dia 10 de fevereiro, porém na unidade do Araucária não foi possível devido às chuvas que causaram atraso no cronograma de conclusão das obras.

A EMEB Alcyr Afonso Leopoldino vai atender 330 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em dois períodos. O investimento total, incluindo mobiliário, ultrapassa R$ 2 milhões com recursos da própria Prefeitura de São Carlos. O prédio situado no bairro Araucária foi doado à Prefeitura pela construtora RPS, empresa responsável pela construção das casas do residencial. A inauguração oficial da Escola permanece 7 de março.

Em 2020 serão atendidos pela rede municipal de ensino 19.066 alunos, outras 1.100 crianças também já estão matriculadas nas instituições conveniadas mantidas pelo município.

