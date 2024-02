EMEB Janete Lia é classificada como umas das 120 melhores escolas do estado

EMEB Janete Martinelli Lia - Crédito: Google Maps

A cidade de São Carlos foi premiada nesta terça-feira (20/02) pelo Governo do Estado de São Paulo. A Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Janete Lia foi classificada como umas das 120 melhores escolas do Estado de São Paulo pelo bom desempenho em alfabetização, e recebeu o prêmio “Município Destaque no Crescimento da Alfabetização”. A solenidade foi realizada na Sala São Paulo, na capital paulista, com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

A EMEB Janete Lia apresentou um Índice de Fluência em Leitura (IFL) de 7,6 considerando uma escala de até 10 pontos possíveis, com a participação de 1.059 alunos (90,4%) dos 1.183 previstos. A média do IFL nas demais escolas municipais de São Carlos foi de 6,3, superior à média do estado que é de 4,8. A EMEB Janete Lia é uma escola de período integral e traz para São Carlos o melhor índice na avaliação somativa realizada no final de 2023 que teve como referência os resultados da Avaliação de Fluência Leitora, teste realizado na rede de ensino com alunos dos segundos anos do ensino fundamental.

O prêmio foi recebido pelos secretários municipais Roselei Françoso (Educação) e Netto Donato (Governo), que na ocasião representou o prefeito Airton Garcia, um reconhecimento da gestão da Educação em São Carlos na garantia do direito à alfabetização.

A Fluência Leitora avalia o desempenho individual dos alunos na leitura e compreensão de textos escritos, visando identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização. A atividade prática permite verificar a capacidade dos estudantes no entendimento de palavras, pseudopalavras e textos adequados a sua etapa escolar, levando em consideração sua habilidade, fluidez e ritmo de leitura.

São consideradas leitoras fluentes as crianças que conseguem ler entre 45 e 60 palavras corretamente no decorrer de um minuto, entre 28 e 40 pseudopalavras (palavras inventadas ou sem significado) e atingem 97% de precisão na leitura de palavras existentes em um texto.

O conhecimento dos estudantes é medido por meio do aplicativo exclusivo do CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação), utilizado para a gravação e validação da leitura das crianças.

Em 2024, com a expectativa de implantação do Alfabetiza Juntos SP nos municípios paulistas, a previsão é que a avaliação tenha duas edições, no fim do primeiro e do segundo semestre.

Caio Henrique Silva, diretor da EMEB Janete Lia, explicou que é extremamente gratificante receber essa premiação pela transformação que essa iniciativa proporciona na vida das crianças, em um bairro vulnerável e em uma escola com fundamental importância na vida das famílias. “É uma alegria ver o quanto a Educação vai transformar a vida destas pessoas. Chegar nesse índice é gratificante e o resultado conquistado de ficar como a melhor escola do município e entre as melhores do Estado possibilita que toda a equipe escolar, abrace essa causa e sonhe voos mais altos”, comemorou.

