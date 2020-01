EMEB do Eduardo Abdelnur começa a funcionar em 10 de fevereiro

Crédito: Divulgação

O prefeito Airton Garcia, acompanhado dos secretários de Educação, Nino Mengatti e de Obras Públicas, Reginaldo Peronti, visitou na manhã desta sexta-feira (10/01), as obras da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Ulysses Ferreira Picollo que está sendo finalizada no Residencial Eduardo Abdelnur.

A obra, uma parceria do município com a Caixa Econômica Federal, por meio do projeto “Espaço Educativo Urbano”, um investimento de R$ 5 milhões com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com 12 salas de aulas, além de quadra poliesportiva coberta, laboratórios de informática e ciências, refeitório, com capacidade para até 780 alunos, em dois turnos, será entregue no início do mês de fevereiro.

De acordo com Nino Mengatti a escola entrará em funcionamento no dia 10 de fevereiro, início das aulas na rede municipal de ensino. “Vamos atender, inicialmente, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, 480 alunos nessa EMEB. Já adquirimos todos os móveis, eletrodomésticos, enfim todos os equipamentos necessários para que a escola entre em funcionamento integralmente. Futuramente pretendemos também abrir duas turmas no período noturno da Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, disse o secretário de Educação.

A diretora pedagógica da Secretaria de Educação, Cilmara Seneme Ruy, explicou que ano passado foi feito um cadastro e todos os alunos que moram no Eduardo Abdelnur e que eram transportados para escolas em outros bairros, foram rematrículados já na EMEB Ulysses Ferreira Picollo. “Já as matrículas novas ainda estão sendo feitas na Central de Vagas da SME”, confirma a diretora.

Para o prefeito Airton Garcia o importante é que agora todas as crianças do Abdelnur, da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental, poderão fazer isso no próprio bairro, não dependendo mais de transporte para deslocamento. Esse é o segundo equipamento público do Abdelnur. Estamos levando a estrutura para perto do morador e isso faz toda a diferença”, ressaltou Airton Garcia.

Em outubro do ano passado a Prefeitura inaugurou, também no Eduardo Abdelnur, o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Carminda Nogueira de Castro Ferreira, uma parceria com Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no valor de R$ 1.607.742,92. A creche iniciou o atendimento no final de 2019 com 86 alunos de 0 a 3 anos. A partir de fevereiro desse ano vai atender 188 crianças.

Também acompanharam a visita o chefe de gabinete da SME, Leandro Severo e os engenheiros responsáveis pela obra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também