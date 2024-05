Embrapa São Carlos tem oportunidade de estágio para estudantes de graduação

Os programas são voltados ao desenvolvimento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação - Crédito: Gisele Rosso

Estão abertas as inscrições para bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBIC/PIBITI – CNPq) na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos (SP).

Os interessados têm até o dia 15 de julho para enviar a inscrição para a instituição.

Os programas são voltados ao desenvolvimento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação. O valor atual mensal da bolsa é de R$ 700.

Podem concorrer alunos de Instituições de Ensino Superior (IES) das áreas de Ciências Agrárias, Biológicas e outras pertinentes aos projetos desenvolvidos no Centro de Pesquisa, regularmente matriculados.

As inscrições são pelo e-mail cppse.pibicti@embrapa.br de acordo com as normas definidas no edital PIBIC/PIBITI 001/2024. Informações em www.embrapa.br/pecuaria-sudeste/estagios-e-bolsas.

Serviço

Inscrições para bolsas PIBIC e PIBITI

Período de Inscrição: de 20/05/2024 a 15/07/2024.

E-mail para inscrição: cppse.pibicti@embrapa.br

Edital disponível aqui.

