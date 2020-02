Embarcador profissional estará disponível para cavaleiros e amazonas

Crédito: Divulgação

Foi finalizado na manhã desta terça-feira, 4, um embarcador de 20 metros de comprimento, localizado na rua Miguel Petroni defronte ao campo Chico Preto, no Jardim Santa Felícia e estará à disposição dos participantes da quinta Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

“Um setor de embarque mais seguro e confortável era um pedido antigo da organização. Disponibilizamos oito caminhões de terra para fazer um embarcador que atenda as diversas alturas de caminhões e uma máquina pá carregadeira de plantão para suprir qualquer imprevisto”, afirmou o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho.

“Os caminhões que farão o transporte dos animais ficarão perfilados na faixa direita da Miguel Petroni e será liberada a entrada no setor de embarque de quatro em quatro caminhões. Esta estrutura atende o volume e contamos com a ajuda dos motoristas no evento para tudo sair bem”, finalizou Tiago Moraes.

A quinta edição da Cavalgada Solidária tem saída marcada para às 11h em ponto deste domingo, 9, no terreno ao lado do Ceme, na Avenida Getúlio Vargas, na Vila Isabel.

