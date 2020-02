Em parceria, Sincomercio e Grupo São Francisco oferecem plano de saúde e odonto para comerciantes de São Carlos

Guilherme Augusto Bertolino, gerente comercial do grupo e Paulo Roberto Gullo, presidente Sincomercio - Crédito: Divulgação

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio), Paulo Roberto Gullo e o gerente comercial do Grupo São Francisco, Guilherme Augusto Bertolino assinaram nesta quinta-feira (6) contrato de parceria que oferece condições diferenciadas nos planos de saúde e odontológico para empresários do comércio varejista de São Carlos e seus funcionários.

Com um único cartão, sem taxa de adesão, os pacotes empresariais da São Francisco contemplam plano de saúde e odontológico.

O Grupo São Francisco

Com 74 anos de experiência em saúde, a São Francisco é uma das maiores operadoras de planos de assistência médica e odontológica do país. Há oito anos em São Carlos, o serviço na cidade é feito por meio de uma unidade de pronto atendimento própria para casos de urgência/emergência, atendimento eletivo em clínica de especialidades própria e também em consultórios credenciados, além de parceria com a Santa Casa Clínicas.

O atendimento para análises clínicas é feito no Hemac, empresa do grupo. A Santa Casa e a Maternidade são credenciadas para parto, internações e cirurgias, sendo que o bloco B2º é usado exclusivamente pela São Francisco para internação. O usuário São Francisco também pode usar a rede hospitalar e credenciada de médicos em Araraquara e Ribeirão Preto, além de urgência/emergência nacional pelo Sistema Abramge (Associação Brasileira de Medicina de Grupo).

Parceria com o Sincomercio

O Presidente do Sincomercio, Paulo Roberto Gullo, destacou que as empresas que aderirem ao Regime Especial de Piso Salarial (REPIS) ou a qualquer outro serviço da CCT 2019/2020 poderão usufruir dos benefícios da parceria com a São Francisco. “As grandes empresas, Empresas de Pequeno Porte (EPPs), Microempresas (MEs) e Microempreendedores Individuais (MEIs) que aderirem ao REPIS, até o dia 31 de março, já terão direito aos benefícios da parceria. A adesão pode ser feita por meio do sistema SindMais, na home do site Sincomercio São Carlos (www.sincomerciosaocarlos.com.br)”.

Os benefícios da parceria são oferecidos para os empresários do comércio, seus dependentes, para funcionários registrados no setor do comércio varejista e dependentes, além de se estenderem a interessados de outros setores, que também podem se associar ao Sincomercio e receber o benefício.

Em visita recente à Clínica de Especialidades, ao laboratório Hemac e ao setor de urgência e emergência da São Francisco São Carlos, o presidente do Sincomercio se surpreendeu positivamente com a estrutura oferecida pelo grupo.

O gerente, Guilherme Augusto Bertolino, destacou que as empresas interessadas podem conhecer melhor as condições diferenciadas da parceria no setor comercial da São Francisco, por meio do telefone (16) 2106-4806. “Estamos prontos para receber os comerciantes de São Carlos e demais associados do Sincomercio. Com o apoio do sindicato vamos oferecer um plano de saúde de qualidade, acessível e com vantagens. Aguardamos por vocês”.

