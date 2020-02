Em 24 horas, chuva atinge 126,8 mm em São Carlos

A Defesa Civil de São Carlos emitiu na manhã desta quinta-feira, 27, um boletim meteorológico sobre as chuvas que caíram nas últimas 24 horas em São Carlos.

Neste período, segundo o órgão foram 126,8 mm de precipitação pluviométrica. Nas últimas seis horas o índice atingiu 43 milímetros. Já durante o mês de fevereiro, foi o equivalente a 533 mm.

RUAS INTERDITADAS

Devido aos problemas causados pelas fortes enxurradas nesta quarta-feira, a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal informou que três vias permanecem interditadas e irão passar por reparos.

São o prolongamento da Avenida Trabalhador São-Carlense; a Avenida Francisco Pereira Lopes com Parque Faber (região da Rotatória do Cristo). A Avenida Francisco Pereira Lopes (região do antigo restaurante Casa Branca, que também estava interditada, já foi liberada para o trânsito.

