De acordo com a Prefeitura Municipal de São Carlos, em 2020 já foram registradas 433 notificações, com 76 casos positivos de Dengue, sendo 46 autóctones e 30 importados. Para Chikungunya foram registradas 3 notificações, porém com resultado negativo para a doença.

Para Febre Amarela até o momento foi registrada uma notificação, mas também com resultado negativo para a doença. Para Zika até o momento não foi registrada nenhuma notificação.

