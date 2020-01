Electrolux de São Carlos confirma produção de fogões e cooktops da Continental

Crédito: Divulgação

A linha branca da Continental, em um total de 25 produtos, ainda “continua viva e querida na cabeça dos consumidores com uma expressiva lembrança pela marca”. Com esta frase, o diretor de manufatura da planta São Carlos da Electrolux, José Machado, justificou o reinicio da produção de 25 produtos, sendo que fogões e cooktops são feitos na unidade fabril localizada no Jardim Botafogo, na cidade.

Em uma entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, Machado informou que a Continental chega ao mercado com 25 novos produtos e que a Electrolux passa por um momento de evolução no mercado de eletrodomésticos no país. Para apoiar o crescimento e atender a necessidade de estar mais próximo de seus públicos-foco, a companhia investe em diversificação de marcas.

Entretanto a unidade são-carlense não sofrerá alterações na fábrica como a ampliação e nem mesmo a contratação de novos funcionários. Por outro lado, informou que o início da produção aconteceu em novembro de 2019 e a perspectiva é que todo o mercado varejista do país seja atendido.

A ENTREVISTA

Abaixo, a entrevista com o diretor de manufatura da Electrolux em São Carlos:

São Carlos Agora - A unidade fabril da Electrolux em São Carlos irá produzir eletrodomésticos da linha branca da Continental?

José Machado - A Continental chega ao mercado com 25 novos produtos de linha branca e modelos de refrigeradores, lavadoras, micro-ondas e fogões. A unidade de São Carlos estará voltada para a produção no segmento de fogões e cooktops.

SCA - O que levou a empresa a tomar tal decisão?

Machado - Líder no setor de eletrodomésticos no Brasil, a Electrolux passa por um momento de evolução no mercado de eletrodomésticos no País. Para apoiar o crescimento e atender a necessidade de estar mais próximo de seus públicos-foco, a companhia vem investindo em diversificação de marcas, produtos e serviços, que vão proporcionar maior amplitude de portfólio, permitindo expandir ainda mais nossa cobertura de mercado para diferentes públicos.

SCA - O que será produzido de fato em São Carlos?

Machado - Hoje, a planta de São Carlos é responsável pela produção fogões e lavadoras para abastecer todo o Brasil e, a partir de agora, fogões e cooktops da marca Continental.

SCA - Quando inicia a produção?

Machado - A produção deu início em novembro de 2019 e a partir deste ano, apresentamos alguns produtos em varejistas específicos.

SCA - O imóvel em São Carlos será ampliado para esta nova demanda?

Machado - A ampliação não está relacionada à nova demanda de Continental especificamente, mas sim à toda a modernização dos processos produtivos para a categoria de fogões tanto da Electrolux como da Continental.

SCA - A estimativa é que a Electrolux invista quanto neste novo empreendimento?

Machado - Por razões políticas, a empresa não informa quanto investiu, mas cerca de 5% do faturamento anual da companhia é destinado a inovação, seja em produtos, serviços e na modernização dos processos produtivos.

SCA - Haverá a contratação de novos trabalhadores?

Machado - Não houve necessidade de contratação de novos trabalhadores para a demanda de produção da Continental.

SCA - A estimativa inicial é de produzir quais unidades e quantas por mês? A médio prazo aumenta a produção?

Machado - A introdução dos produtos na produção da planta será gradual, de acordo com a evolução da demanda de mercado.

SCA - Os produtos serão para consumo interno ou serão exportados?

Machado - Serão destinados para atender o mercado brasileiro.

SCA - A Electrolux adquiriu Continental e por um período ficou fora do mercado. Porque? E qual motivo levou ao retorno da marca?

Machado - Segundo pesquisas de opinião, a Continental continua viva e querida na cabeça dos consumidores com uma expressiva lembrança pela marca. Por esta razão, a Electrolux traz de volta ao mercado esta marca tradicional e conhecida por milhares de famílias brasileiras. Com o retorno dessa marca, a Electrolux pretender expandir ainda mais sua presença no mercado brasileiro, oferecendo um portfólio cada vez mais adequado às necessidades dos consumidores.

