Electrolux amplia unidade de São Carlos, mas não prevê contratações

Previsto para operar 100% em janeiro de 2021, um novo prédio de aproximadamente 8 mil m2 está sendo construído em frente a unidade fabril de São Carlos, na Avenida José Pereira Lopes, que será destinado para operação industrial. Paralelamente, um outro imóvel, de aproximadamente 1,2 mil m2 também está sendo edificado e irá abrigar o setor administrativo da indústria.

As informações foram passadas ao São Carlos Agora pelo diretor da planta em São Carlos, José Machado, em entrevista exclusiva. Paralelamente informou que, mesmo com as ampliações, a Electrolux não prevê a contratação, por enquanto, de novos trabalhadores.

DETALHES

Durante a entrevista, Machado fez questão de frisar que os investimentos da Electrolux visam prioritariamente a modernização. “Estamos reformulando todo o nosso processo produtivo para as linhas de fogões e lavadoras e com isso dedicaremos este espaço para instalar um novo processo de esmaltação de cavidades de fogões, otimizar a cadeia de suprimentos e também suportar a transformação digital em toda a operação fabril”, disse Machado.

Durante a entrevista, frisou que, em momento algum a Electrolux pensou em sair de São Carlos, já que em anos passados, boatos davam conta da ida da unidade fabril para Curitiba. “A Electrolux é marca líder de eletrodomésticos no mercado brasileiro e em nenhum momento projetou sair de São Carlos, pelo contrário, estamos ampliando nossas instalações e investindo em processos e tecnologias mais modernas em nossa planta”, reforçou.

A ENTREVISTA

São Carlos Agora - A Electrolux de São Carlos passa por um processo de ampliação. Onde fica a nova unidade? Qual área construída? Quantos cômodos e andares?

José Machado - A ampliação da unidade da Electrolux São Carlos faz parte da modernização dos processos produtivos da planta. Estamos construindo um prédio de aproximadamente 8 mil metros quadrados em frente a fábrica de São Carlos destinado para operação industrial. Também está em construção um prédio de 1,2 mil metros quadrados que abrigará todo nosso setor administrativo, permitindo assim a ampliação dos processos produtivos na atual localidade.

SCA - A construção dessa unidade ocorreu por qual motivo?

Machado - Neste momento, estamos modernizando os processos pela necessidade de ampliar as instalações da área administrativa e também de toda a área produtiva. A Electrolux se consolidou na cidade de São Carlos junto com o apoio da Prefeitura, desde sua instalação até sua manutenção na cidade, contribuindo para a geração de empregos diretos e indiretos.

SCA - Quando e como será a entrega?

Machado - A unidade nova passa a operar 100% a partir de janeiro de 2021.

SCA - Qual o investimento utilizado para esta ampliação?

Machado - Por políticas internas a empresa não revela o valor do investimento realizado, porém, cerca de 5% do faturamento anual é destinado a inovação em produtos, serviços e processos produtivos.

SCA - O prédio será destinado a que?

Machado - Estamos reformulando todo o nosso processo produtivo para as linhas de fogões e lavadoras e com isso dedicaremos este espaço para instalar um novo processo de esmaltação de cavidades de fogões, otimizar a cadeia de suprimentos e também suportar a transformação digital em toda a operação fabril. Isso, certamente melhorará a eficiência das nossas operações.

SCA - A Electrolux aumentará sua linha de produção? Haverá novidades neste sentido no ano?

Machado - Não haverá aumento de linhas de produção. Conforme comentado modernizaremos as operações tornando-as mais eficientes. As novidades estão em novos processos, automações além de inserirmos a digitalização em nossos processos produtivos, como parte estratégica da jornada de transformação digital de toda companhia. Dentre as novidades desse ano podemos citar o lançamento da marca Continental, a qual os produtos chegam ao mercado a partir de março. Isso reforça nossa consolidação na cidade de São Carlos, cuja Prefeitura tem dado apoio para realizarmos os investimentos necessários, contribunído na geração de empregos diretos e indiretos.

SCA - Em São Carlos já ocorreram boatos de um possível fechamento da unidade fabril e sua ida para Curitiba, com a dispensa dos trabalhadores. Com este investimento cessa essas notícias?

Machado - Trata-se apenas de rumores. A Electrolux é marca líder de eletrodomésticos no mercado brasileiro e em nenhum momento projetou sair de São Carlos, pelo contrário, estamos ampliando nossas instalações e investindo em processos e tecnologias mais modernas em nossa planta. Nossa intenção é ampliar nossa atuação no país com um portfólio ainda mais diversificado.

SCA - Hoje a empresa emprega quantos trabalhadores? Há perspectiva de aumento de produção com o reaquecimento da economia?

Machado - A Electrolux emprega ao todo no Brasil mais de 6 mil funcionários e em São Carlos possuímos aproximadamente 2300 colaboradores diretos e indiretos.

SCA - Consequentemente a médio prazo, perspectiva de aumento no quadro de funcionários?

Machado - Até esse momento, a Electrolux manterá o seu quadro de funcionários para suprir todas as demandas de produção de Electrolux e Continental.

