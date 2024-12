Eixo SP suspende obras nas rodovias durante Operação Natal

Obras SP310 - Crédito: divulgação

Com estimativa de aumento de 40% no fluxo rodoviário, a Eixo SP Concessionária irá implementar um plano operacional para garantir a fluidez dos principais corredores sob sua gestão. Entre as medidas de segurança está a suspensão do cronograma de obras a partir desta sexta-feira, 20.

A medida inclui vias de maior fluxo como a SP 310 – Rodovia Washington Luís, entre Cordeirópolis e São Carlos; SP 225 – Engº. Paulo Nilo Romano/Comandante João Ribeiro de Barros, de Itirapina a Bauru; SP 294 – Comdte. João Ribeiro de Barros, de Bauru a Panorama; e SP 425 – Assis Chateaubriand, de Parapuã a Presidente Prudente. As restrições de obras rodoviárias para este plano operacional serão estendidas até 28 de dezembro, mas intervenções para reparos emergenciais são mantidas.

A Eixo SP orienta também os motoristas a evitarem viajar nos horários de pico. Para a saída do Natal, o fluxo será maior na terça-feira, das 16h às 20h; e no retorno, na quinta-feira, das 14h às 20h. As recomendações de segurança, que serão veiculadas nos painéis eletrônicos de mensagem, servem de alerta para práticas que costumam refletir em ocorrências como a condução em alta velocidade, uso de celular ao volante e a desatenção à distância do veículo à frente.

Os recursos operacionais serão intensificados no período de festividades. Além do monitoramento constante, serão disponibilizados os serviços de guincho, resgate, suporte ao usuário nas bases de atendimento, além da Operação Visibilidade, que consiste no posicionamento de viaturas operacionais em pontos estratégicos das rodovias, com o objetivo de ampliar a presença dos recursos disponíveis ao usuário, além de aumentar a cobertura dos trechos de inspeção e monitoramento das rodovias que administra.

Nesta operação, o viajante também ganha mais tempo ao passar pelas praças de pedágio, que agora oferecem a opção de pagamento por cartão de débito por aproximação nas cabines manuais, alternativa que reflete na redução da espera nas filas. Para isso, as cabines de pedágio foram equipadas com terminais que aceitam cartões de débito por aproximação das principais bandeiras do mercado.

Outra comodidade ao usuário é o sinal de internet gratuito. Ao fazer o cadastro pela rede Eixo SP, o viajante pode acessar por um período de 30 minutos por dia a conexão sem fio disponível nos 1,2 mil quilômetros a partir de 1,8 mil pontos de acesso instalados nas 12 rodovias. A Eixo SP agora oferece também serviço de atendimento ao usuário pelo Whatsapp. Basta chamar pelo 0800 170 8998 e selecionar as opções do sistema automatizado que fará o encaminhamento ao atendente de acordo com o grau de emergência.

