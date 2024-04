Edifício da UFSCar recebe nome de Sérgio Mascarenhas em homenagem a um dos fundadores da universidade

Edifício da UFSCar que receberá o nome de Sérgio Mascarenhas - Crédito: Mauricio Xavier

No próximo dia 3 de abril, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza cerimônia de nomeação do prédio do Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos (IEAE), que passará a ser chamado de Edifício Sérgio Mascarenhas, em homenagem ao professor Sérgio Mascarenhas, um dos fundadores da UFSCar, falecido em 2021, idealizador do curso de graduação em Engenharia de Materiais e Doutor Honoris Causa da Universidade. O evento é aberto ao público e terá início às 14h30, no auditório do Edifício, que fica na área Norte do Campus São Carlos.

Além da comunidade da UFSCar, representantes de outras instituições participarão da cerimônia, que também receberá familiares do professor Sérgio Mascarenhas. Durante o evento, será realizada mesa com as presenças de Ana Beatriz de Oliveira, Reitora da UFSCar; Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, diretor do IEAE; Mariana Pezzo, diretora do Instituto da Cultura Científica (ICC) da UFSCar William Saad Hossne; representantes da Academia Brasileira de Ciências, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e da diretoria do Instituto de Física de São Carlos (IFSC), da Universidade de São Paulo (USP); além de familiar do homenageado.

"O professor Sérgio Mascarenhas participou da comissão que deu origem ao IEAE e também foi sempre incentivador da ideia que a UFSCar tivesse o Instituto. Em particular, ele achou interessante que o IEAE envolvesse os estudos avançados e estratégicos", relembra Adilson de Oliveira, ao destacar a relevância do homenageado para a história do Instituto.

No evento de lançamento do IEAE, em 2016, o professor Sérgio Mascarenhas esteve presente e enfatizou a importância de sua formação. "A criação do Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos da UFSCar representa um momento histórico não apenas para a Universidade, mas para o País e para o conjunto das universidades brasileiras. A UFSCar sempre primou pelo fomento a atividades interdisciplinares, pelo estabelecimento pioneiro de novas áreas e pela qualidade e, agora, amplia a visão comum aos institutos de estudos avançados já existentes ao inserir também a ideia de visão estratégica[...] Em um país como o Brasil, essa proposta se diferencia frente ao potencial de contribuição às necessidades de desenvolvimento das políticas educacionais, da Saúde, da Ciência e da Inovação e, sobretudo, por uma visão de mundo a partir da América Latina e de outros países em desenvolvimento, o que representa uma tomada de posição muito original e um modo totalmente diferente de contribuir para a globalização", destacou, naquele momento.

IEAE

O Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos (IEAE) da UFSCar foi implantado em 2016 e sua missão é, a partir das competências já instaladas na Instituição, promover estudos e outras ações de caráter inter, multi e transdisciplinar com visão de futuro que sinalizem as ações relevantes e caminhos para o desenvolvimento humano e sustentável.

Atualmente, o Instituto coordena projetos em três áreas - Biodiversidade; Conexões invisíveis; e Hidroinformática. Iniciativas voltadas a estudantes e docentes dentro de diferentes temáticas estão entre as ações do IEAE, assim como um ciclo de conferências, que começou em 2023, e tem como tema a "A universidade do futuro". O ciclo pretende debater a necessidade da universidade - no Brasil e no mundo - em repensar suas práticas "a partir de um novo ponto de vista, para que também a sociedade a veja de forma diferente, para que perceba sua relevância, busque o espaço acadêmico para compartilhar e buscar soluções para os seus problemas, confie no potencial do conhecimento especializado, dentre outras interações possíveis", expõe Adilson de Oliveira.

Edifício Sérgio Mascarenhas

O prédio está localizado na área Norte do Campus São Carlos, próximo à Rádio UFSCar. Além da área administrativa do IEAE, há salas para os Grupos de Trabalhos Temáticos (GTTs), Cátedras e demais projetos do Instituto. O local também abriga as instalações ICC, da Unidade Embrapíi-UFSCar-Materiais e da Secretaria Geral de Relações Internacionais (SRInter) da Instituição. Há também auditório com capacidade de 107 lugares, além de salas e outros espaços destinados a projetos desenvolvidos na Universidade.

Conferência

No dia 4 de abril, o IEAE promove a segunda conferência do ciclo "A universidade para o futuro". O tema desta edição é "Juventudes: os novos desafios do conhecimento" e o objetivo é discutir o contexto contemporâneo dos jovens que ingressam na universidade, como eles pensam, aprendem, se apropriam, consomem e processam informação, como enfrentam os desafios da vida universitária e de que forma esses desafios podem impactar sua saúde mental e condições de vida. Os conferencistas serão Maria Carla Carrochano, docente do Departamento de Ciências Humanas e Educação (DCHE-So) do Campus Sorocaba da UFSCar, e Eduardo de Castro Humes, docente do Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP).

A atividade é aberta a todas as pessoas interessadas e será presencial, às 14h30, no auditório do edifício Sérgio Mascarenhas, na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar. Haverá transmissão do evento pelo canal da UFSCar no YouTube.

