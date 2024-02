Ecoponto no São Carlos 8 será interditado por 45 dias

SIGA O SCA NO

Ecoponto no São Carlos 8 passará por reforma e ficará interditado por 45 dias - Crédito: Divulgação

Através de nota emitida pela assessoria de imprensa municipal, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) informou que o Ecoponto do São Carlos 8 estará interditado a partir desta sexta-feira, 9, pelo prazo inicial de 45 dias.

A interdição é necessária para que o espaço seja preparado para a ampla reforma que atingirá os cinco ecopontos da cidade, anunciada pela autarquia na última quarta-feira, 7, e cujo trabalho terá início na unidade em questão.

O SAAE orienta que durante o período desta interdição, todo material que antes era habitualmente descartado no Ecoponto do São Carlos 8, na Avenida Capitão Luís Brandão, 1.847, esquina com Avenida Cônego A. Volpe, seja levado para o Ecoponto da Cidade Aracy, na Avenida Arnoldo Almeida Pires, 1.507.

