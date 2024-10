Durante chuva, dejetos de esgoto “invadem” casas na Vila Prado

SIGA O SCA NO

24 Out 2024 - 14h00

24 Out 2024 - 14h00 Por Marcos Escrivani

Imagem de uma das casas que teria sido “invadida” com dejetos de esgoto - Crédito: Divulgação

Um problema considerado inoportuno e que causou todo tipo de inconveniências para diversos moradores residentes na Vila Prado, durante a chuva que caiu na noite de quarta-feira, 23, em São Carlos.

Moradores da rua Domingos Marino e da rua Dona Ana Prado tiveram suas casas “invadidas” por dejetos de esgoto. Água viscosa e de mau cheiro tomou conta dos cômodos.

De acordo com um reclamante, morador na rua Domingos Marino, o problema seria a falta de manutenção dos bueiros, sendo que alguns estariam entupidos e a quantidade de água fez com que muitas moradias sofressem com o refluxo.

