Durante campanha de imunização contra gripe, 22 mil pessoas recebem a vacina em São Carlos

Crédito: Divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde divulgou nesta terça-feira, 23, os números da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) em São Carlos. Desde 25 de março, início da campanha, 22.943 pessoas já foram imunizadas, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 26,39%. A meta é vacinar 101.212 pessoas no município.

Nesta primeira etapa estão aptos a se imunizar crianças de 6 meses a menores de 6 anos; crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

O objetivo da Campanha é reduzir complicações, internações e óbitos pela infecção causada pelo vírus influenza. Por isso, as doses são trivalentes, ou seja, protegem contra a influenza A (H1N1 e H3N2) e a influenza B. É importante destacar que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

De acordo com Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, a meta é vacinar 90% da população alvo. “O nosso atual percentual de cobertura vacinal é baixo considerando que a meta é imunizar 90% da população, por isso é importante que adultos, idosos, crianças e gestantes, aproveitem a oportunidade para colocar a vacina contra a Influenza em dia. Como no outono e no início do inverno ocorrem quedas de temperatura, temos maior probabilidade de problemas respiratórios. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger contra doenças transmissíveis”, ressaltou.

Das categorias para cobertura vacinal segundo o Ministério da Saúde para a campanha desse ano, nossas gestantes atingiram até agora 9,67%, as puérperas 4,98%, as crianças 16,8% e os idosos 30,23%. “Vale lembrar as pessoas que a vacina previne as formas mais graves da doença, que pode ser fatal para os mais vulneráveis. Além disso, ela é anual, ou seja, quem se vacinou o ano passado precisa tomar uma nova dose este ano”, ressalta a diretora.

Em 2022, o município de São Carlos atingiu 67,3% de cobertura vacinal dos grupos prioritários. Já em 2023 o índice ficou em 58% e a média nacional em 60%.

A imunização acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), das 7h30 às 16h30, exceto na UBS da Vila São José, que está em reforma. No ato da imunização, as pessoas devem levar um documento oficial com foto, CPF e a carteira de vacinação.

Leia Também