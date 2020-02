Doria assina atos para repasse de recursos à Fundos Municipais de 262 cidades

Momento em que Doria assinava os documentos para repasse de recursos - Crédito: Divulgação

O governador do Estado de São Paulo, João Dória (PSDB), durante despachos, na manhã desta quinta-feira, 27, no Palácio dos Bandeirantes, assinou atos para o repasse de R$ 131 milhões em recursos aos Fundos Municipais de 262 municípios das regiões Macro III (Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto), Macro IV (Marília, Bauru, Avaré, Botucatu e Itapeva) e Grande São Paulo (ABC, Leste, Norte, Oeste e Capital).

Na região de Araraquara estão 26 municípios atendidos pela DRADS/Araraquara (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social), são eles: Américo Brasiliense, Boa Esperança do Sul, Borborema, Cândido Rodrigues, Descalvado, Dobrada, Dourado, Fernando Prestes, Gavião Peixoto, Ibaté, Ibitinga, Itápolis, Matão, Motuca, Nova Europa, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Rincão, Santa Ernestina, Santa Lúcia, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos, Tabatinga e Trabiju. Todos foram contemplados com parte da distribuição dos recursos do cofinanciamento estadual, segundo as proteções sociais.

O ato contou com a presença de autoridades do governo de São Paulo, prefeitos, gestores municipais da área de assistência social, assessores e diretores das DRADS.

A Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal de São Carlos, Glaziela Cristiani Solfa Marques esteve presente representando a Prefeitura Municipal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também