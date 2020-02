Docente da UFSCar lança livro sobre a Língua Brasileira de Sinais

Crédito: Divulgação

"Você disse Libras? - O acesso do surdo à educação pelas mãos do intérprete de Libras" é o título do livro que está sendo lançado por Diléia Aparecida Martins Briega, docente do Departamento de Psicologia (DPsi) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e publicado pela Editora Letraria.

O livro nasceu da necessidade de compartilhar pesquisas desenvolvidas no âmbito da pós-graduação relacionadas à Língua Brasileira de Sinais. "A Língua Brasileira de Sinais [Libras] precisa ser aprendida por todas as pessoas, e o intérprete de Libras é um profissional que merece reconhecimento", defende a autora.

A obra é dividida em cinco capítulos: "Surdez, linguagem e educação escolar", "O intérprete de Libras na educação de surdos", "O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como via de acesso ao Ensino Superior brasileiro", "Análise das condições oferecidas aos surdos no Enem" e "Apre(e)ndendo com os dados do Enem".

O acesso do surdo ao Enem foi estudado pela autora durante seu doutorado, uma pesquisa financiada pelo Observatório de Educação (Obeduc-Capes) que analisou indicadores publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). "O estudo abordou o desenvolvimento da pessoa surda, a apropriação da língua e do conhecimento escolar, o direito previsto para a realização de exames, a atuação do intérprete de Libras etc.", detalha Briega. De acordo com ela, os resultados indicam a necessária mudança do sistema educacional para que o bilinguismo seja vivido na prática. "Essa mudança começa na atitude das pessoas que se comprometem a aprender a Libras", conclui.

O livro impresso pode ser adquirido por meio deste link (https://bit.ly/3bWe5sH) ou pelos Whatsapp (16) 99713-2014 ou (16) 99743-8755. O e-book "Você disse Libras?" foi lançado anteriormente e está disponível para download gratuito em www.letraria.net/voce-disse-libras.

