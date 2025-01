Docente da UFSCar aborda a importância da educação para as pessoas idosas

Crédito: Divulgação

Como a educação pode impactar positivamente o processo de envelhecimento? Será que aprender ao longo da vida é um privilégio ou uma necessidade para garantir saúde, inclusão e realização pessoal?

Essas questões foram abordadas no artigo mensal da coluna EnvelheCiência, de autoria de Keika Inouye, docente no Departamento de Gerontologia (DGero) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A iniciativa, idealizada por Marcia Regina Cominetti, também docente no DGero, é uma parceria com o Instituto da Cultura Científica (ICC) da Instituição.

O intuito é divulgar informações - baseadas em evidências científicas - sobre o processo de envelhecimento, tornando assim o conhecimento e as descobertas importantes da área disponíveis para um público mais amplo.

Na publicação de janeiro - "Qual a importância da educação para as pessoas idosas?" -, Inouye discute como as educações formal, não formal e informal podem contribuir para um envelhecimento ativo e saudável. O texto explora, ainda, iniciativas como a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e as Universidades Abertas, que ampliam as oportunidades de aprendizado e inclusão social para pessoas idosas.

O artigo está disponível para leitura no site do ICC, em https://bit.ly/envelheciencia-educacao.

Mais informações sobre o projeto EnvelheCiência estão disponíveis em https://www.icc.ufscar.br/pt-br/projetos/sementes-da-cultura-cientifica/coluna-envelheciencia.

