Diretor do PROCON orienta consumidores na compra de ovos de Páscoa

Nesta reta final para a Páscoa, o consumidor está de olho na compra dos ovos de Páscoa, motivo pelo qual o Procon de São Carlos alerta sobre as diversas opções no mercado e fornece algumas informações importantes para garantia de seus direitos.

Antes de realizar as compras, é essencial que os consumidores verifiquem os preços dos produtos em diferentes estabelecimentos. Comparar os valores ajuda a garantir que estão pagando um preço justo pelos itens desejados.

O consumidor deve verificar as informações prestadas pelos fornecedores, analisando cuidadosamente as embalagens e os rótulos dos produtos e verificando informações como ingredientes, composição, peso líquido e data de fabricação. Esses dados são importantes para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos.

Os ovos de Páscoa voltado ao público infantil merecem atenção redobrada, é importante que os pais fiquem atentos quando houver brinquedos no interior do produto, se a embalagem traz o selo do Inmetro e se o brinquedo é para a idade apropriada.

Em caso de identificação de qualquer vício nos produtos não duráveis, como os ovos de páscoa, o consumidor terá 30 dias para reclamar perante o fornecedor, que terá igual prazo para sanar o vício alegado.

Por fim, em caso de problemas com os produtos adquiridos, ou identificação de qualquer irregularidade, o consumidor também deve acionar o Procon para buscar seus direitos. O órgão está disponível para auxiliar e orientar os consumidores em casos de reclamações e dúvidas.

