A Diocese de São Carlos ganhou oito novos sacerdotes na noite desta sexta-feira (5).

Foram ordenados, pela imposição das mãos do bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias, os sacerdotes:

Pe. Daniel Martins Andricioli

Pe. Diego Schiavi

Pe. Giovani Teixeira Ballione

Pe. Igor Alexandre da Rocha

Pe. João Marcos de Matos

Pe. Leonardo Vieira Bento

Pe. Natã Luís Raphael Vicente Gomiero

Pe. Thiago de Lima Lopes

Antes do rito de Ordenação, na homilia, Dom Luiz se dirigiu aos diáconos transitórios: “Nesta celebração, especificamente no Rito da Ordenação, Jesus propõe um diálogo com cada um de vocês, caríssimos diáconos, pois no centro das perguntas para colher as vossas promessas, ressoará nos vossos corações: “Tu me amas? As vossas respostas não sejam dadas sem a lembrança do chamado e de toda a história vivida até este dia. E que aquele encontro com o Cristo vivo, que os marcou indelevelmente, seja referência para os momentos de provação. E não se descuidem de manterem a proximidade com Jesus”.

A celebração eucarística contou com a presença de centenas de pessoas, como familiares, amigos e sacerdotes. Também esteve presente o bispo são-carlense Dom Marcos Tavoni, da Diocese de Bom Jesus do Gurguéia, no Piauí.

Os neo sacerdotes assumirão o ofício de vigários paroquiais nos próximos dias.

