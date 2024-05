Descubra como é estudar programação e matemática na USP: participe de atividades dia 6 e 7 de junho

Estudantes da educação básica, de todas as idades, responsáveis e professores podem participar de uma série de atividades gratuitas no dia 6 e 7 de junho no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP. A proposta é levar o público a descobrir como é estudar programação e matemática na Universidade, no campus de São Carlos.

Para participar, basta comparecer ao auditório Luiz Antonio Fávaro, sala 4-111, no bloco 4 do ICMC nessas datas e horários: na quinta-feira, 6 de junho, das 14 às 16 horas; e na sexta-feira, 7 de junho, das 10 às 12 horas. Durante esse período, diversos alunos de graduação do ICMC farão palestras explicando quais eram suas expectativas a respeito da vida universitária e como essas expectativas corresponderam (ou não) à realidade que encontraram no Instituto.

Divididos em grupos, os alunos farão cinco apresentações em cada dia, cada uma com cerca de 10 minutos de duração. Ao final, o público poderá esclarecer suas dúvidas.

Coordenadas pelos professores Elias Salomão Helou Neto e Marina Andretta, ambos do ICMC, as atividades não demandam inscrições prévias e são abertas a qualquer pessoa interessada. As palestras serão realizadas por alunos de graduação do ICMC que estão no primeiro ano e cursando uma dessas duas disciplinas: Acompanhamento Profissional e Introdução à Programação de Computadores.

Além de bater um papo com alunos e professores, as atividades são uma oportunidade para quem deseja obter mais informações sobre as perspectivas de carreira para quem escolhe um dos nove cursos de graduação oferecidos pelo ICMC.

