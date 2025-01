Desastres ambientais será tema de simpósio em São Carlos

Compartilhar no facebook

Evento acontece no Campus São Carlos da UFSCar - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Entre os dias 22 a 25 de abril, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza o evento integrado I Simpósio de Ciências Ambientais (SiCAm) e VIII Jornada de Gestão e Análise Ambiental (JoGAAm), que terá como tema central a "Gestão de desastres e sistemas complexos no contexto de mudanças climáticas".

O evento integrado é organizado por docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAm) e do curso de bacharelado em Gestão e Análise Ambiental da UFSCar. O objetivo é integrar a comunidade acadêmica das áreas de Ciências Ambientais e Gestão e Análise Ambiental aos gestores de desastres e profissionais de outras áreas que desenvolvam tecnologias para a superação de desafios práticos relacionados ao tema.

A programação, que inclui atividades como palestras, mesas-redondas, oficinas online e presenciais, pode ser conferida no Instagram (@viiijornadagaameisicam). O evento também está recebendo, até o dia 5 de fevereiro, trabalhos em 15 eixos temáticos, no formato de resumo expandido. Mais detalhes estão no site https://sicamjogaam2025.faiufscar.com. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail sicam_jogaam.sec@ufscar.br.

