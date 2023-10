Deportivo Sanka e “Ira do Leão” promovem festa para as crianças

Muita alegria e muita festa para a criançada proporcionada pelo Deportivo Sanka e Ira do Leão - Crédito: Divulgação

Um ato de solidariedade com o intuito de proporcionar momentos agradáveis para a garotada. Além de pensar no bem estar dos pequenos. Com este intuito, a equipe de futsal Deportivo Sanka e a torcida organizada da equipe, a “Ira do Leão”, promoveram sábado, 14, uma festa com atrações especiais em comemoração ao Dia das Crianças, anualmente comemorado no dia 12 de outubro.

Desta forma, o ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, recebeu centenas de pessoas, entre crianças e respectivos familiares de várias as regiões de São Carlos que puderam brincar e usufruir das 13h às 18hh de vários brinquedos infláveis como cama elástica, piscina de bolinhas, pula-pula, além de ouvir muita música, apreciar a tão sonhada pipoca e algodão doce, bem como a distribuição de saquinhos com guloseimas diversas.

“Nossas crianças merecem comemorar este dia tão importante para elas de uma forma especial. Agradeço o empenho de todos pais que compareceram de diferentes regiões da cidade, por toda nossa diretoria, nossa torcida Ira do Leão e a Prefeitura Municipal de São Carlos que nos ajudaram na realização deste evento. A alegria estampada no rosto de toda essa criançada é nosso melhor presente”, ressaltou o diretor Rogério Damasceno.

