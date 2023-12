Departamento de Fiscalização realiza Operação Natal

O Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano está intensificando o trabalho de fiscalização no centro e nos corredores comerciais dos bairros.

A operação começou na última quinta-feira (30/11) e continuará sendo realizada no período matutino e aos sábados, acompanhando o horário estendido do comércio neste período de festas.

“A Fiscalização da Prefeitura trabalha na Operação para coibir o comércio ambulante clandestino e defender o direito do consumidor de comprar produtos de qualidade comprovada”, informou o Chefe de Fiscalização de Posturas, Marcelo Celenza

Segundo o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, os estabelecimentos comerciais estão sendo vistoriados pelas equipes de fiscalização também para verificação da documentação e principalmente para checar a validade do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também