Departamento de Direitos Humanos realiza atividade no Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa

O Departamento de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social realizou na última terça-feira (21/01), no Centro Municipal de Cultura Afro-brasileira “Odette dos Santos”, uma atividade especial para lembrar o Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa, conforme a Lei de n°18.136, de 15 Maio de 2017, de autoria do vereador Robertinho Mori.

O cine debate reuniu educadores do MOVA (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos) e a população em geral com objetivo de sensibilizar os presentes quanto à importância do tema do respeito à diversidade e a liberdade de crença religiosa, bem como trocar informações sobre as características e a identificação do que seriam crimes de intolerância e também de divulgar os canais de denúncia existentes no município. Além disso, houve consenso sobre a importância da educação enquanto caminho para construção de uma cultura de paz e do respeito às diferenças.

Durante o cine debate também foram levantadas diferentes propostas de ações e identificada a necessidade de se criar novas oportunidades de encontro entre os representantes das várias religiões em São Carlos para diminuir eventuais preconceitos.

