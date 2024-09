Defesa Civil emite alerta de incêndios florestais em São Carlos

SIGA O SCA NO

Queimada na manhã desta quarta-feira nas margens da SP-215 - Crédito: Whatsapp SCA

A Defesa Civil emitiu um aviso na manhã desta sexta-feira, alertando para um risco extremamente elevado de incêndios florestais em toda a região. Com as altas temperaturas, chegando a ultrapassar os 35°C, e a baixa umidade do ar, a vegetação seca se torna altamente inflamável.

Diante desse cenário, é fundamental que a população redobre a atenção e adote medidas preventivas para evitar queimadas. Lembrando que atear fogo em mato é crime.

