Curso Pré-Vestibular da UFSCar recebe inscrições em processo seletivo até 29 de janeiro

Estão abertas as inscrições no processo seletivo do Curso Pré-Vestibular do Campus São Carlos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Podem se inscrever jovens e adultos que tenham concluído o Ensino Médio - regular, técnico ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) - ou que cursarão o terceiro ano em 2020. A iniciativa é destinada a pessoas que apresentam maior dificuldade de acesso às universidades públicas, em função de condições socieconômicas que impossibilitem o pagamento de cursinhos privados; além disso, têm prioridade aquelas com maior potencial de serem alvo de discriminação social ou econômica.

O processo seletivo do Curso Pré-Vestibular será realizado exclusivamente por meio de avaliação socioeconômica, em duas etapas: o preenchimento do questionário socioeconômico, no ato da inscrição, e a apresentação dos documentos listados no manual (http://bit.ly/manual_cursinho_ufscar). As inscrições, que têm uma taxa de R$ 40, devem ser feitas até quarta-feira, dia 29 de janeiro, pelo site www.cursinho.faiufscar.com, ou presencialmente, no dia 29 de janeiro, das 13 às 18 horas, no Núcleo UFSCar-Escola, área Sul do Campus São Carlos da Universidade. Caso o candidato já tenha se inscrito pelo site, não é necessário realizar a inscrição presencial.

Neste ano, são oferecidas duas modalidades do curso, com escolha no momento da inscrição: modalidade de um ano (250 vagas), para pessoas que já concluíram o Ensino Médio ou que estarão cursando o terceiro ano em 2020, com duração de um ano letivo; e modalidade de dois anos (105 vagas), para pessoas que já concluíram o Ensino Médio, com prioridade para quem concluiu há mais tempo e para pessoas que trabalham. Nesta modalidade, caso os estudantes não sejam aprovados em instituições de Ensino Superior ao final de 2020 e tenham mantido frequência regular às aulas, poderão já ter a vaga garantida no Cursinho para o segundo ano, em 2021. Dados adicionais sobre as modalidades estão disponíveis no Manual do Candidato (http://bit.ly/manual_cursinho_ufscar).

A divulgação dos resultados ocorrerá no dia 8 de fevereiro, no site do Cursinho (www.cursinho.faiufscar.com). As aulas têm início previsto para o dia 17 de fevereiro e acontecerão no Campus São Carlos da UFSCar de segunda a sexta-feira, das 19 horas às 22h35, e aos sábados, das 9 horas às 11h30. Mais informações sobre o processo seletivo, como cronograma completo e documentos necessários, estão disponíveis no Manual do Candidato ou em www.cursinho.faiufscar.com. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail processoseletivo.cursinhoufscar@gmail.com ou pelas páginas do Cursinho no Facebook (facebook.com/CursinhoUFSCar) e no Instagram (instagram.com/cursinhoufscar).

SOBRE O CURSINHO

O Curso Pré-Vestibular da UFSCar existe no Campus São Carlos desde 1999 e é oferecido pelo Núcleo UFSCar-Escola. É uma entidade sem fins lucrativos, criada e administrada por discentes de graduação e de pós-graduação e docentes da Universidade, tendo como principais objetivos propiciar melhores condições de acesso ao Ensino Superior público a jovens e adultos provenientes das camadas populares de São Carlos e região; contribuir para a melhoria das condições de permanência na universidade daquelas pessoas que forem aprovadas nos vestibulares, por meio do desenvolvimento de conhecimentos e habilidades que possam favorecer sua inserção no mercado de trabalho; e assegurar uma contribuição formativa, de maneira que possam resistir criticamente, reagir e superar as discriminações e desigualdades sociais impostas historicamente, por meio do acesso a conteúdos e atividades planejados para as disciplinas, com ênfase especial à formação política dos alunos e à valorização racial e étnica. Os demais campi (Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino) da UFSCar também oferecem atividades pré-vestibular para os estudantes das cidades das regiões em que estão instalados. Mais informações podem ser obtidas em www.cursinho.faiufscar.com.

