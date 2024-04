Curso online gratuito de programação na USP: inscrições para a próxima turma já estão abertas

Para acessar o link de inscrição e obter mais informações sobre o curso, basta acessar o site Um documento de identificação (como RG, por exemplo);

No caso de quem está cursando o ensino médio, deve ser encaminhada uma declaração de matrícula, ou equivalente, informando em que ano a estudante está matriculada;

No caso de quem já concluiu o ensino médio, deve ser enviado um certificado de conclusão ou equivalente. Iniciativa de sucesso – Em sua 26a turma, a iniciativa foi criada pela professora Maria da Graça Campos Pimentel, que ministra as aulas e oferece suporte às participantes, juntamente com uma equipe de bolsistas, tutores e tutoras voluntárias, por meio de plantões de dúvidas. Segundo a professora, mais de mil alunas do Brasil e do exterior já concluíram o curso de introdução à programação. Para acessar o link de inscrição e obter mais informações sobre o curso, basta acessar o site https://meninasprogramadoras.icmc.usp.br . Na hora de se inscrever no Sistema Apolo da USP, é muito importante preencher o e-mail corretamente, pois é pelo contato cadastrado que as inscritas receberão informações sobre como enviar a documentação para concluir a inscrição, o resultado da seleção e como acompanhar as aulas. Para concluir a inscrição, é necessário enviar:



Quem confere alguns dos inúmeros depoimentos das ex-alunas, disponíveis no site da iniciativa, consegue perceber o quanto a experiência tem contribuído para que as participantes consigam lançar um novo olhar para as ciências exatas, e se sintam empoderadas a seguir carreiras em áreas que muitas delas nunca haviam considerado percorrer.

Curso Meninas Programadoras: introdução à programação com Python para alunas do ensino médio ou concluintes

Dúvidas? Escreva para Acesse o site: https://meninasprogramadoras.icmc.usp.br/inicio Inscreva-se: https://icmc.usp.br/e/eb6a2 Dúvidas? Escreva para meninasprogramadoras@icmc.usp.br

Quem já concluiu ou está cursando o ensino médio e se identifica com o genêro feminino ou não-binário pode participar de uma iniciativa totalmente online e gratuita da USP que ensina programação. É o curso Meninas Programadoras: introdução à programação com Python para alunas do ensino médio ou concluintes, que está com inscrições abertas até 10 de abril. As aulas acontecem sempre aos sábados, das 14 às 17 horas, começando em 27 de abril e terminando em 25 de maio.Para participar, basta ter um computador com acesso à internet. Todas que participarem de, pelo menos, 75% das atividades propostas receberão um certificado de conclusão da USP. A iniciativa, que já está na 26a turma, é oferecida pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), e se destina, prioritariamente, para alunas do ensino médio. Todas as atividades são realizadas por meio do Google Classroom e do Google Meet, e também são empregadas plataformas específicas de programação.