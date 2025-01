Curso de verão na USP tem inscrições para quem busca ampliar conhecimentos em física

celerador Pelletron do Instituto de Física da USP – Foto: Marcos Santos/USP Imagens -

O Curso de Verão do Instituto de Física (IF) da USP é uma oportunidade para estudantes de graduação e início de pós-graduação aprofundarem sua compreensão da física e explorarem as diversas possibilidades de atuação na área. Também é dirigido a quem busca trabalhar com a pesquisa acadêmica, encontrar pesquisadores de referência e novas áreas de interesse. As aulas acontecerão de 16 a 22 de fevereiro, presenciais com certificado no IF, localizado no campus Butantã, em São Paulo, ou em formato on-line pelo canal do YouTube, sem certificado. As inscrições podem ser feitas até 2 de fevereiro (ou até 26 de janeiro para quem deseja solicitar auxílio financeiro) neste link.

Com uma programação abrangente, o curso combina palestras e minicursos voltados à apresentação de pesquisas atuais, com foco nas atividades desenvolvidas no IF. Além de expandir seus conhecimentos, os participantes poderão conhecer as linhas de pesquisa do instituto, visitar laboratórios e projetos de extensão, e interagir diretamente com professores e pesquisadores que lideram estudos de ponta na área da física. Confira abaixo a relação de palestras e minicursos; a programação completa está disponível neste link.

Palestras

(a confirmar) – Ricardo Galvão

100 anos do Modelo de Ising – Silvio Salinas (FGE)

A enigmática criação do 12C nas estrelas – Valdir Guimarães (FGE)

Radiação e Dosimetria – Edilaine Honorio da Silva (DFN)

Espectroscopia de TeraHertz – Felix Hernandez (DFMT)

Cristalografia e luz sincrotron – Márcia Fantinni (DFA)

Qubits supercondutores: construindo as peças de um computador quântico – Rodrigo Benevides (FEP)

Luz estruturada: fundamentos e aplicações – Rafael Barros (FEP)

Busca direta de matéria escura com detectores criogênicos e sensores quânticos – Pedro Guillaumon (FEP)

An introduction to color-kinematics duality and the double copy, with some recent applications – Gabriel S. Menezes (DFMA)

Física básica e aplicada com feixes de núcleos fora do vale de estabilidade no RiBRAS – Rubens Lichtenthaler (DFN)

Fusão nuclear: a produção de energia limpa, segura e praticamente inesgotável – Gustavo Paganini Canal

Física dos fotodetetores – Germano Penello (DFMT)

(título não informado) – Luana Pedroza (DFMT)

Informática de Materiais – Gustavo Dalpian (DFMT)

Colóquio – Dimitrii Semenok – Convidado externo

Física Aplicada ao Estudo das Interações Proteína-Proteína – Atílio Tomazini Júnior (DFA)

Análise e Modificação de Materiais utilizando Feixes Iônicos – Manfredo Harri Tabacniks (DFA)

(título não informado) – Ricardo Elgul Samad (Ipen)

Pós-graduação no IFUSP – Márcio Varella (CPG)

Minicursos

Aprendizado de Máquina com aplicações em física – Luciana Rizzo

Integrais de caminho: da mecânica quântica à mecânica estatística – Eric Andrade

Simulação Computacional de Materiais – Caetano R. Miranda

Física de Sistemas Biológicos – Adriano M. Alencar

Método Monte Carlo – Carlos Fiori

Visitas e atividades de extensão

Pelletron: Acelerador de partículas utilizado para pesquisas em física nuclear e de materiais

Tokamak: Dispositivo experimental para estudos de fusão nuclear controlada por confinamento magnético

Digitalab: Laboratório dedicado à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias digitais aplicadas à física

Materiais: Área de pesquisa focada no estudo das propriedades físicas e químicas de materiais diversos

Cristalografia: Campo que investiga a estrutura atômica e molecular dos cristais por meio de técnicas de difração

Show da Física: Apresentação interativa que demonstra princípios físicos de forma lúdica e educativa

Arte e Ciência: Iniciativa que explora a interseção entre expressões artísticas e conceitos científicos

Labdiv: Laboratório de Divulgação Científica que promove a comunicação da ciência para o público geral

Processos criativos: Atividades que incentivam a inovação e a criatividade na abordagem de problemas científicos

Haverá seleção dos candidatos em janeiro e os participantes que forem contemplados com a hospedagem e os demais que residirem fora de São Paulo receberão tickets de refeição para o Restaurante Universitário e ficarão hospedados no Centro de Práticas Esportivas da USP (Cepeusp). Sobre a hospedagem, leia aqui as normas.

É preciso guardar o número de inscrição que será gerado, e enviar histórico escolar em formato PDF, de graduação ou pós-graduação, de sua instituição de ensino superior.

A organização é da Comissão de Pesquisa e Inovação do IF, sob a coordenação geral do professor Caetano Rodrigues de Miranda.

Curso de Verão do Instituto de Física da USP

Período: 16 a 22 de fevereiro, com aulas presenciais ou on-line

Inscrições até 2 de fevereiro (ou com pedido de suporte financeiro até 26 de janeiro) neste link.

Mais informações clicando aqui ou pelo e-mail verao@if.usp.br.

