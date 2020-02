Cursinho Popular: vagas abertas para filhos de colaboradores da USP São Carlos

Candidato proveniente de escolas públicas deve ter concluído ou concluirá o ensino médio em 2020 - Crédito: Divulgação

Estão abertas até dia 10 de fevereiro, as inscrições para vagas exclusivas para filhos de colaboradores da USP - São Carlos (funcionários terceirizados, técnicos, entre outros) para o Cursinho Popular da Licenciatura (CPCEx), uma iniciativa que conta com o apoio do IFSC/USP.

Para conseguir a vaga, o candidato proveniente de escolas públicas deve ter concluído ou concluirá o ensino médio em 2020.

Para se inscrever para entrevista basta enviar um e-mail para joao.barbosa.silva@usp.br incluindo no texto seu nome completo, idade, escola onde concluiu ou concluirá o ensino médio, RG, CPF e qual curso deseja prestar.

O cursinho ocorre no período da tarde e fica situado no CDCC.

Promovendo educação e inclusão social desde 2007, o cursinho forma professores e aprova seus alunos nas melhores universidades.

https://www.facebook.com/CPCEx.SACEx/

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também