Cursinho popular abre inscrições para seu segundo ano de atividades

A iniciativa de organizar um cursinho totalmente gratuito surgiu da Fiel Torcida São Carlos em parceria com estudantes de graduação e pós-graduação da USP e UFSCar de São Carlos. O corpo técnico é formado por um grupo de 15 voluntários, entre professores e coordenadores.

Iniciando seu segundo ano e com novos professores no quadro de voluntários, o cursinho abriu seu período de inscrições. São oferecidas 30 vagas, as aulas são diárias e ocorrem no período noturno (19h às 22h).

As atividades são totalmente gratuitas e não há cobrança obrigatória de mensalidade. A contribuição é voluntária, como auxílio na manutenção do cursinho e custeio de gastos de professores.

As inscrições deverão ser realizadas por meio do preenchimento do formulário: https://forms.gle/NRzPQgY66JZ9jLCc9 As inscrições vão de 17 de fevereiro a 1º de março. As aulas começam no dia 9 do mesmo mês.

O cursinho está sediado no CEU das Artes Emílio Manzano (rua Luís Luchesi Filho, s/n, São Carlos VIII). Para maiores informações:

cursinhodrsocrates@gmail.com ou Facebook: Cursinho Popular Dr. Sócrates Brasileiro. Instagram: @cursinhodrsocrates

