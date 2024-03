CTA oferece curso de astronomia promovido pela UFSCar e USP de São Carlos

Estão abertas as inscrições para o curso “Do macro ao micro na Astronomia” destinado aos professores do ensino médio de Física e áreas afins, das redes estadual, municipal e particular.

O curso é uma das ações de educação e difusão científica do Projeto “Cherenkov Telescope Array: Construção e primeiras descobertas” (Fapesp 2021/01089-1) e os interessados devem se inscrever pelo formulário de inscrição no site do CTAndo.

O curso foi concebido pelos professores do Departamento de Metodologia de Ensino (DME) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Prof. Dr. Marlon Pessanha e Profa. Dra. Nilva Lúcia Lombardi Salles, com apoio dos professores do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), Profa. Dra. Cibelle Celestino Silva, Coordenadora da linha de Divulgação-Ensino, e do Prof. Dr. Luiz Vitor de Souza Filho, atual presidente do Conselho do Consórcio Internacional CTA, e de diversos pesquisadores envolvidos com este projeto.

“Do macro ao micro da Astronomia” tem como princípio didático o vínculo entre conteúdos científicos específicos de astronomia e astrofísica e os conteúdos pedagógicos. A proposta é estimular que o professor participante se aprofunde nessas temáticas e pense sobre o ensino desses tópicos em suas aulas.

O principal objetivo é que o professor tenha contato com o tema de forma mais didática e, a partir do curso, elabore atividades e propostas para serem inseridas no seu cotidiano escolar.

Pensado para facilitar o acesso dos professores, o curso terá dois encontros presenciais - abertura e encerramento - e todas as aulas serão em formato EAD.

Os interessados em participar do curso devem se inscrever por meio do preenchimento de um formulário disponível em https://ctando.ifsc.usp.br/formacaocontinuada/, até o dia 20 de abril.

A participação é gratuita e o curso oferece certificado. Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail cursoastronomia@ufscar.br. (Rui Sintra - Assessoria de Comunicação - IFSC/USP)

