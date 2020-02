Corrida e caminhada solidárias irão ajudar no tratamento do pequeno Vini

Dois ingredientes que irão fazer com que cada participante tenha o espírito renovado e mais saúde. Assim será a 1ª Corrida Caminhada Caminhando com o Vini. Qualidade de vida ‘temperada’ com muito amor e que irá ajudar no tratamento do pequeno Vinícius.

O evento acontece no dia 24 de maio e as inscrições podem ser feitas pelo site caminhandocomovini.com.br e informações pelo e-mail caminhandocomovini@gmail.com ou pelo fone 99702-6373.

Quem puder fazer doações em nome de Vinícius Maricondi Lavoie, a conta poupança é a seguinte:1073-5-500, agência 5424, Banco Itaú. CPF 470.477.758-45.

A CORRIDA CAMINHADA

O objetivo do evento é ajudar Vini, 6 anos, a continuar realizando um tratamento fisioterápico chamado CME, que tem sido fundamental para ajudá-lo a superar a paralisia cerebral. Vini sofreu uma anóxia (falta de oxigênio) durante o parto, permanecendo 14 dias no hospital logo após seu nascimento, a falta de oxigênio causou lesões cerebrais, resultando em sequelas motoras em braços, pernas e tronco, necessitando auxílio para realizar atividades simples do dia a dia e para se locomover. Graças a um tratamento inovador, chamado C.M.E. – Cuevas Medek Exercises,

Vini vem conseguindo se desenvolver. Iniciou este método fisioterápico há 1 ano e 3 meses e vem mostrando evolução constante. Parte deste tratamento é realizado no Brasil e o intensivo apenas no Chile por Ramon Cuevas, criador do método.

A família esteve no Chile pela primeira vez em janeiro de 2020 e o objetivo é levar Vini para fazer os intensivos naquele país pelo menos uma vez ao ano. Desde que iniciou o método, obteve melhora em mãos e braços, o que possibilitou se alimentar sozinho e segurar seu copo. Sua postura sentada melhorou muito e sua estabilidade mostra evolução a cada dia, buscando assim sua independência e o andar como resultado final.

A família de Vini diz que a melhor é motiva para continuar o tratamento, sendo que ele ainda tem muito o que melhorar e capacidade para isso, desde que siga correta e continuamente o tratamento CME. No entanto, o custo do tratamento intensivo no Chile é alto. São US$ 400/dia, ou seja, US$ 2 mil por semana de tratamento (somente com a parte médica -fora despesas com alojamento, passagens, seguros e alimentação), além do tratamento CME em São Carlos: R$ 160,00 3 vezes por semana e as baterias CME de 20 sessões feitas em Curitiba, R$ 400,00 a sessão.

A indicação é fazer quatrp vezes ao ano baterias (Curitiba)/intensivo (Chile) e nos intervalos a manutenção em São Carlos. A princípio o objetivo é fazer uma vez/ano intensivo no Chile, 3 vezes ao ano baterias em Curitiba e a manutenção em São Carlos, o que está sendo feito até agora. Mesmo com todo o esforço, a família não conseguiu manter o tratamento. Foi assim que surgiu em fevereiro de 2019 a Campanha Caminhando com o Vini, a qual teve seu início com duas vakinhas (doação online) e eventos beneficentes para conseguir manter um ano de tratamento no Brasil e um intensivo no Chile. Graças a Deus e com a ajuda de muitos corações solidários atingimos a meta, que garantiu o tratamento de janeiro de 2019 a janeiro de 2020.

Agora, o Vini necessita continuar o tratamento e dessa necessidade nasceu a “1ª Corrida e Caminhada Caminhando com o Vini”. Um grande motivo para que a continuidade desta campanha se desse através de uma corrida foi o fato de que o esporte é o que dá energia, estimula a perseverança, força e garra, além de transformar, mudar e fazer buscar a superação. É assim que acontece a busca pelo andar de Vini, onde se supera a cada dia através de muita força de vontade e determinação. Afinal de contas não existe vitória sem transformação e sem esforço.

