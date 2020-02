Corrente arrebenta e anilha de concreto prensa perna de trabalhador

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente fraturou a tíbia e fíbula da perna direita de um trabalhador de 56 anos na tarde desta segunda-feira, 3. Ele estava em cima de um caminhão quando teve a perna prensada por uma anilha de concreto.

O São Carlos Agora apurou que, devido as recentes chuvas fez com que ocorresse a queda de barrancos e o local estava interditado no entorno do Córrego Tijuco Preto, na rua Marcolino Lopes Barreto, região da antiga Conservas Alimentícias Hero.

A vítima estava em cima de um caminhão munck guiando uma anilha de concreto que iria ser pega por uma retroescavadeira quando a corrente arrebentou e a pesada peça caiu em sua perna direita, prensando-a e causando o grave acidente.

A vítima foi socorrida pela Unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa onde permaneceu internada. Estiveram no local ainda uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, motolância e um auto bomba.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também