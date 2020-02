Córregos transbordam e região do Cristo volta a sofrer com a enchente

Crédito: Maycon Maximino e Whatsapp SCA

Os córregos que se cruzam na região da rotatória do Cristo transbordaram e a rotatória do Cristo voltou a ficar alagada na tarde desta segunda-feira (26).

A reportagem do SCA esteve no local e constatou que a água já invadiu as avenidas no entorno da rotatória e o trânsito de veículos foi interrompido pelo departamento de trânsito e Guarda Municipal.

A recomendação é que a população evite sair de casa neste momento.

