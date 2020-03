Coronavírus afeta 50% das indústrias da região de São Carlos

O Ciesp deve promover novas pesquisas para avaliar se houve aumento do impacto do coronavírus na produção industrial da região - Crédito: Divulgação

Uma pesquisa realizada pelo Ciesp São Carlos apontou que 50% das indústrias da região sofreram impacto com a disseminação do coronavírus (Covid-19) e a consequente paralisação de fornecedores chineses. A pesquisa contou com a participação de cerca de 40 industriais de diferentes setores.

Para 12% das empresas, o impacto foi maior que 25%, sendo que desses, 3% afirmam que a epidemia interferiu de 75% a 100% na produção. Uma pequena porcentagem das empresas (5,7%) não descartou a possibilidade de dar férias coletivas aos seus colaboradores ou de tomar outra medida de suspensão dos serviços, devido às consequências do coronavírus.

O Ciesp São Carlos continuará a fazer o acompanhamento das indústrias da região, em especial de suas associadas. “Esse é um momento delicado que requer nossa total atenção, não só acompanhando a situação regional, como também promovendo discussões sobre as possíveis alternativas para as empresas locais” discorreu o diretor titular, Emerson Chu.

Atraso

Ainda de acordo com o levantamento, 28,6% dos entrevistados têm pedidos atrasados, entretanto, apenas 17,60% terão dificuldade para entregar os produtos. Isso porque a maioria (58,8%) tem insumos em estoque; e 23,5% conseguiu encontrar outros fornecedores, ainda que onerando mais os custos da empresa.

A pesquisa questionou ainda por quanto tempo as indústrias da região terão estoques: 44,8% respondeu que têm estoque para mais dois meses; 31% para seis meses e 24,2% para mais um mês. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 4 de março.

O Ciesp deve promover novas pesquisas para avaliar se houve aumento do impacto do coronavírus na produção industrial da região.

