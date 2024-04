Construtora emite nota após manifestação de futuros moradores de loteamento em São Carlos

Crédito: arquivo pessoal

A construtora Direcional, responsável pelo empreendimento Dream Santo Antonio, que está sendo construído na região do bairro Jockey Clube se manifestou através de nota após protesto dos futuros moradores neste domingo (21).

Os compradores alegam que todos os prazos para a entrega das casas já foram extrapolados. Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial.

A empresa informou que está resolvendo pendências junto aos órgãos responsáveis para realizar a entrega das chaves.

Veja a nota na íntegra

A construtora informa que o habite-se do primeiro módulo do empreendimento já foi emitido e está tratando todas as pendências com os órgãos responsáveis para, então, realizar a entrega das chaves do empreendimento. Reforça também que está mantendo contato com seus clientes por meio de seus canais de relacionamento direto.

