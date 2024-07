Conheça shoppings administrados pela AD Shopping, nova gestora do Iguatemi São Carlos

Na região, Shopping Rio Claro é administrado pela AD Shopping - Crédito: reprodução/redes sociais

A Ad Shopping, nova administradora do shopping Iguatemi gerencia 43 centro de compras em várias regiões do pais, totalizando 6 mil lojas. A empresa atua no mercado há 33 anos.

Somente no estado de São Paulo são 19 shoppings sob a gestão da AD Shopping, confira:

Shopping ABC

Araçatuba Shopping

Atrium Shopping (Santo André)

Bauru Shopping

Shopping Frei Caneca (São Paulo)

Shopping Jardim Oriente (São José dos Campos)

La Plage (Guarujá)

Marília Shopping

Shopping Metrô Boulevard Tatuapé (São Paulo)

Shopping Metro Tatuapé (São Paulo(

Shopping Park City Sumaré

Parkshopping Mogi Mirim

Pátio Limeira Shopping

Shopping Pátio Pinda (Pindamonhangaba)

Shopping Penha (São Paulo)

Shopping Praça da Moça (Diadema)

Shopping Rio Claro

Taubaté Shopping

Tivoli Shopping (Santa Bárbara d'Oeste)

Grupos AD e Capitânia/Genesis associados e parceiros investidores, adquiriram 50% de participação no Shopping Iguatemi São Carlos. O período de transição será de três meses, sendo que o nome "Iguatemi" poderá ser usado até um período de 18 meses.

A Sobloco Construtora S.A., responsável pela realização global do Plano Urbanístico do Parque Faber e sócia fundadora do Shopping Iguatemi São Carlos, permanece com sua participação acionária inalterada. A empresa, presente no município de São Carlos há mais de 50 anos, mantém sua disposição em continuar investindo na cidade, bem como em futuras expansões do próprio shopping, agora em parceria com o Grupo AD.

Leia Também